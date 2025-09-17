Замглавы МФП Чиннов предложил продлить ежегодный оплачиваемый отпуск

Замглавы Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов заявил, что ежегодный оплачиваемый отпуск работников российских компаний должен быть увеличен и превышать нынешние 28 календарных дней. Об этом он рассказал, комментируя инициативу депутатов Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду», которые ранее предложили рассмотреть этот вопрос.
По словам Чиннова, продление отпуска до 35 дней позволило бы сотрудникам уделять больше времени отдыху и семье. Он подчеркнул, что полноценное восстановление сил необходимо для сохранения здоровья работников и повышения их эффективности.
Чиновник также обратил внимание на негативную тенденцию последних лет: сотрудники стали проводить на работе больше времени, чем раньше. В ряде компаний рабочий день растягивается до 12−16 часов, особенно там, где отсутствуют профсоюзы.
Чиннов добавил, что из-за моратория на проверки трудовых инспекций недобросовестные работодатели остаются безнаказанными и зачастую нарушают нормы трудового законодательства. По его мнению, государству следует учитывать интересы работников и обеспечивать им возможность полноценного отдыха, передает ТАСС.
В России с 1 сентября вступили в силу изменения в сфере трудового законодательства. Что важно знать россиянам о нововведениях, разбиралась «Вечерняя Москва».