МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью

В Министерстве внутренних дел Польши сказали, почему границу с Беларусью пока не откроют, пишет Sputnik Беларусь.
Напомним, Польшей с 12 сентября была закрыта граница с Беларусью из-за начала совместных российско-белорусских учений «Запад-2025», активная фаза которых завершилась 16 сентября.
И МВД Польши подчеркнуло, что границу закрыли из заботы о безопасности граждан страны. При этом в польском ведомстве сообщили, что граница с Беларусью будет оставаться закрытой «до дальнейшего уведомления».
— Хотя решение о закрытии границы связано с российско-белорусскими учениями «Запад-2025», это не означает, что она закрыта исключительно на время этих учений, — говорится в сообщение.
Еще МВД Польши заверило, что движение транспорта через границу с Беларусью будет восстановлено, когда граница будет полностью защищена.
— Делается все возможное, чтобы период закрытия границы принес минимальные неудобства, — заключили в польском министерстве.
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.
Накануне глава МИД Рыженков сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью.
А еще Минобороны Беларуси объяснило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября.