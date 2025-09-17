Ричмонд
МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью

МВД Польши сказало, почему границу с Беларусью не откроют сразу после учений «Запад-2025».

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве внутренних дел Польши сказали, почему границу с Беларусью пока не откроют, пишет Sputnik Беларусь.

Напомним, Польшей с 12 сентября была закрыта граница с Беларусью из-за начала совместных российско-белорусских учений «Запад-2025», активная фаза которых завершилась 16 сентября.

И МВД Польши подчеркнуло, что границу закрыли из заботы о безопасности граждан страны. При этом в польском ведомстве сообщили, что граница с Беларусью будет оставаться закрытой «до дальнейшего уведомления».

— Хотя решение о закрытии границы связано с российско-белорусскими учениями «Запад-2025», это не означает, что она закрыта исключительно на время этих учений, — говорится в сообщение.

Еще МВД Польши заверило, что движение транспорта через границу с Беларусью будет восстановлено, когда граница будет полностью защищена.

— Делается все возможное, чтобы период закрытия границы принес минимальные неудобства, — заключили в польском министерстве.

Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.

Накануне глава МИД Рыженков сказал, когда Польша откроет границу с Беларусью.

А еще Минобороны Беларуси объяснило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября.