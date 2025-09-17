В зоне СВО ликвидирован капитан украинской полиции Константин Биньковский, пишет Telegram-канал «Шепот Фронта».
«Ликвидирован капитан полиции Константин Биньковский, батальон “Лють”, куча наград от Зеленского… Рекламное лицо батальона “Еней” ССО ГУР Украины…» — говорится в сообщении.
Отмечается, что Биньковского отправили на штурм населенного пункта Александро-Калиново, где 17 сентября 2025 года его уничтожил снайпер.
Ранее сообщалось, что ВСУ при попытке атаки в районе Садков Сумской области потеряли до 60% личного состава.
В Харьковской области ликвидирован пункт размещения специальной роты ВСУ, состоящей из бывших осужденных.