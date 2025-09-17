Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В зоне СВО ликвидирован капитан украинской полиции Биньковский

Константин Биньковский уничтожен снайпером при штурме населенного пункта Александро-Калиново.

Источник: Аргументы и факты

В зоне СВО ликвидирован капитан украинской полиции Константин Биньковский, пишет Telegram-канал «Шепот Фронта».

«Ликвидирован капитан полиции Константин Биньковский, батальон “Лють”, куча наград от Зеленского… Рекламное лицо батальона “Еней” ССО ГУР Украины…» — говорится в сообщении.

Отмечается, что Биньковского отправили на штурм населенного пункта Александро-Калиново, где 17 сентября 2025 года его уничтожил снайпер.

Ранее сообщалось, что ВСУ при попытке атаки в районе Садков Сумской области потеряли до 60% личного состава.

В Харьковской области ликвидирован пункт размещения специальной роты ВСУ, состоящей из бывших осужденных.