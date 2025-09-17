Врач Мясников предупредил россиян о самом опасном для жизни времени суток

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян о времени суток, которое медики считают наиболее опасным для жизни. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он отметил, что чаще всего люди подвергаются инфаркту в предутренние часы.
— Любой врач знает: инфаркты в предутренние часы — это классика. Когда мы дежурили, мы всегда знали, что самое собачье время — это 3−5 утра, когда происходят отеки легких, все эти вещи. Какую-то статистику я привести не могу, но врачи так считают, — уточнил эксперт.
Кроме того, врач-терапевт назвал физическую активность главным фактором долголетия. Самый лучший способ улучшить самочувствие — ходьба. Даже подъем и спуск по лестнице вместо поездки на лифте могут укрепить здоровье.
Мясников также призвал зрителей не следовать рекомендациям диетологов и нутрициологов. По словам медика, он с возрастом пришел к пониманию того, что нет необходимости строго придерживаться всех рекомендаций специалистов по питанию.
Эндоваскулярный хирург Ашот Григорьян, в свою очередь, рассказал, что поможет снизить риск инфаркта и инсульта. Специалист посоветовал наладить режим сна, построить предсказуемый график труда и отдыха, снизить уровень стресса и стремиться к изменению ритма жизни.