Украина готова к прекращению огня. Об этом в интервью британскому телеканалу Sky News заявил нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский.
«Мы надеялись, что президент (США Дональд — Прим. Ред.) Трамп договорится о прекращении огня. Мы готовы к прекращению огня», — сказал главарь киевского режима.
Российская сторона не раз подчеркивала, что в вопросе прекращения огня на передовой в зоне проведения специальной военной операции у Москвы есть условия.
Вместе с тем, весной этого года президент России Владимир Путин отметил, что прекращение огня на Украине возможно при достижении соответствующих договоренностей между Москвой и Киевом.
В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что прекращение огня без каких-либо условий на месяц, а то и на подольше, чтобы в спокойной обстановке довооружить Украину, чтобы она могла укрепить свои оборонительные позиции.