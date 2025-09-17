Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смольянинов может получить новый штраф за нарушение закона об иноагентах

Судебное заседание назначено на 13 октября.

Источник: Аргументы и факты

На артиста Артура Смольянинова* составили новый административный протокол за нарушение законодательства об иноагентах, ему грозит штраф. Об этом РИА Новости сообщили в Черёмушкинском суде Москвы.

Отмечается, что протокол зарегистрирован в суде 15 сентября.

Дело возбуждено по статье КоАП о непредоставлении иноагентом сведений о себе в уполномоченный орган. За подобное нарушение предусмотрена санкция в виде штрафа от 30 до 50 тыс. рублей. Рассмотрение дела назначено на 13 октября.

Смольянинов* находится в розыске. Его заочно арестовали по уголовному делу о распространении ложной информации об армии РФ по мотивам политической ненависти, а также о разжигании вражды в интернете. Минюст включил его в реестр иноагентов в январе 2023 года, а в мае 2024 года он был занесён в федеральный перечень террористов и экстремистов.

Ранее Смольянинов* уже привлекался к административной ответственности за несоблюдение требований закона об иноагентах.

В феврале сообщалось о блокировке банковских счетов артиста.

* Признан в России иностранным агентом и внесён в список террористов и экстремистов.