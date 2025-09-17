Рельсобус из Калининграда в Краснолесье будет курсировать до 28 сентября

Поезд отправляется с Южного вокзала в 9:55 и прибывает на конечный пункт в 12:35. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправляется в 18:25 и прибывает на Южный вокзал в 21:00. Время в пути составляет 2 часа 40 минут.