Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рельсобус из Калининграда в Краснолесье будет курсировать до 28 сентября

Состав отправляется по выходным и праздничным дням.

Рельсобус из Калининграда в Краснолесье будет курсировать до 28 сентября включительно. Об этом сообщается в телеграм-канале КППК.

Поезд отправляется с Южного вокзала в 9:55 и прибывает на конечный пункт в 12:35. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправляется в 18:25 и прибывает на Южный вокзал в 21:00. Время в пути составляет 2 часа 40 минут.

Стоимость билета до Краснолесья:

  • из Калининграда — 464 ₽
  • из Черняховска — 232 ₽
  • из Гусева — 168 ₽
  • из Нестерова — 104 ₽

Время стоянки в Краснолесье — 5 часов 50 минут. Билеты можно купить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД».

Рельсобус из Калининграда в Краснолесье начал курсировать в 2024 году. В прошлом сезоне на нём перевезли более восьми тысяч пассажиров.

Состав отправляется по выходным и праздничным дням с Южного вокзала.