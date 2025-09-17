Рельсобус из Калининграда в Краснолесье будет курсировать до 28 сентября включительно. Об этом сообщается в телеграм-канале КППК.
Поезд отправляется с Южного вокзала в 9:55 и прибывает на конечный пункт в 12:35. В пути предусмотрены остановки на станциях в Черняховске, Гусеве и Нестерове. Обратно в Калининград поезд отправляется в 18:25 и прибывает на Южный вокзал в 21:00. Время в пути составляет 2 часа 40 минут.
Стоимость билета до Краснолесья:
- из Калининграда — 464 ₽
- из Черняховска — 232 ₽
- из Гусева — 168 ₽
- из Нестерова — 104 ₽
Время стоянки в Краснолесье — 5 часов 50 минут. Билеты можно купить в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в телеграм-боте «Электрички РЖД».
Рельсобус из Калининграда в Краснолесье начал курсировать в 2024 году. В прошлом сезоне на нём перевезли более восьми тысяч пассажиров.
Состав отправляется по выходным и праздничным дням с Южного вокзала.