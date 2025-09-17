Разработаны биосовместимые люминесцентные материалы для медицины и электроники

КАЗАНЬ, 17 сентября. /ТАСС/. Исследователи Казанского федерального университета (КФУ) совместно с коллегами из Казанского научного центра РАН получили новые биосовместимые люминесцентные материалы на основе циклических дипептидов. Результаты работы открывают перспективы для создания оптических устройств, систем адресной доставки лекарств и биомедицинских технологий, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.
Ученые сосредоточили внимание на дипептидах — коротких молекулах, состоящих из двух аминокислотных остатков. Эти соединения относительно просты по структуре, но способны образовывать разнообразные устойчивые формы. В частности, объектом исследования стали два дипептида: L-аланил-L-лейцин и L-лейцил-L-аланин.
«В настоящее время эти материалы получены только как лабораторные образцы. Их особенностью является применение алифатических дипептидов как строительных блоков, в то время как в литературе для этих целей используются ароматические дипептиды, люминесцентные свойства которых хорошо известны», — приводятся в сообщении слова директора Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ Марата Зиганшина.
Ученые впервые подробно исследовали термические свойства этих дипептидов. Результаты показали, что при нагревании выше критической температуры в твердой фазе они подвергаются трансформации и образуют циклический дипептид — производное 2,5-дикетопиперазина.
Одним из наиболее значимых открытий стало обнаружение люминесцентных свойств микроструктур, полученных на основе циклической формы дипептида. Эксперименты показали, что они поглощают излучение с длиной волны 372 нанометра и излучают при 460 нанометрах. При этом квантовый выход составил 40%, что является высоким показателем для подобных систем.
Отмечается, что открытие имеет широкий спектр потенциальных применений. Благодаря яркой люминесценции материалы могут быть использованы в датчиках, биомаркерах и элементах фотоники. Волокнистые структуры пригодны для создания гелей и наноматериалов, применяемых в адресной доставке лекарственных средств. Результаты исследования открывают новые возможности для проектирования молекулярных систем.