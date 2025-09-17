Разработаны биосовместимые люминесцентные материалы для медицины и электроники

«В настоящее время эти материалы получены только как лабораторные образцы. Их особенностью является применение алифатических дипептидов как строительных блоков, в то время как в литературе для этих целей используются ароматические дипептиды, люминесцентные свойства которых хорошо известны», — приводятся в сообщении слова директора Химического института им. А. М. Бутлерова КФУ Марата Зиганшина.