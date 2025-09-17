Ричмонд
Сибирячка сидела дома, когда случилось страшное. В ее огород пробрался медведь

В Братском районе двое медведей вышли за сутки к людям.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе за сутки двое медведей вышли к людям. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, в деревне Куватка пенсионерка услышала лай собаки и обнаружила, что в ее огород забрел крупный хищник! Женщине вместе с родственниками удалось спугнуть животное и отогнать его в лес.

— В поселке Прибрежном местные жители наблюдали другого медведя, который вышел из леса и направился в сторону свалки. Глава администрации оперативно сообщила об этом случае в полицию, — отметили в пресс-службе ведомства.

К счастью, в обоих инцидентах никто из людей не пострадал. Полицейские совместно с охотоведами проводят рейды и мониторинг территории для обеспечения безопасности жителей.

Специалисты напоминают, что при встрече с диким животным категорически запрещается приближаться к нему, фотографировать или пытаться прогнать. Особую осторожность следует проявлять владельцам домашних животных, которых лучше не оставлять без присмотра на придомовой территории.

