Сибирячка сидела дома, когда случилось страшное. В ее огород пробрался медведь

В Братском районе за сутки двое медведей вышли к людям. Как сообщили КП-Иркутск в МВД региона, в деревне Куватка пенсионерка услышала лай собаки и обнаружила, что в ее огород забрел крупный хищник! Женщине вместе с родственниками удалось спугнуть животное и отогнать его в лес.