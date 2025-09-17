Почти 60 улиц Краснодара обесточат на 8 часов

С 9:00 до 17:00 ограничат подачу электричества по адресам:
• Ул. Кошевого, 92, 75, 104
• Ул. Матросова, 62
• Ул. Индустриальный пр., 101
• Ул. Береговая, 1/а, 1/г
• Ул. Чекистов пр., 9
• Ул. Захарова, 1
• Ул. Индустриальная, 1
• Ул. Орджоникидзе, 29, 29/1, 27
• Ул. Ленина, 36
• Ул. Октябрьская, 64
• Ул. Рашпилевская, 30/1, 28, 41
• Ул. Сербская, 7
• Ул. Ялтинская, 73
• Ул. Соборная, 73
• Ул. Базарная, 81
• Ул. Становая, 34
• Ул. Покровская, 8
• Ул. Онежская, 2
• Ул. Сормовская, 26, 30, 32/2, 24, 18, 22, 14
• Ул. Онежский 3 пр., 7
• Ул. Заречный 1 пр., 15/1
• Ул. Российская, 354, 219, 312, 10, 2, 357, 130, 131/1, 133/7, 103/4
• Ул. 21 Партсъезда, 170
• Ул. Уссурийская, 11
• Ул. Звенигородская, 10
• Ул. Ямская, 2
• Ул. Тургенева, 119, 117, 119/2, 117/1, 145
• Ул. Воровского, 166, 182
• Ул. Жлобы, 63
• Ул. Атарбекова, 52, 50, 52/а
• Ул. Пустовойта, 8, 10
• Ул. Школьная, 15/3, 15/4, 19/1, 19
• Ул. Микешина, 40
• Ул. Красная, 58, 60
• Ул. Гимназическая, 65
• Ул. Красноармейская, 39, 60, 45
• Ул. Новая, 76
• Ул. Старокубанская, 37, 23, 6/1, 2/7, 6, 2/17, 2/11, 2/16, 15, 9, ⅖, 2, 17, 2/17
• Ул. Стасова 2 пр., 22
• Ул. Павлова, 13, 86, 114
• Ул. Ким, 54, 56/1
• Ул. Ставропольская, 140
• Ул. Черноморская, 57
• Ул. Ковтюха, 27, 31
• Ул. Болотникова, 24/4
• Ул. Осипенко, 3
• Ул. Болотникова 3 пр., 6
• Ул. Железнодорожная, 26/А, 30, 12/1
• Ул. Колхозная, 18, 20
• С. Есенина, 113, 115
• Ул. Климова, 13
• Ул. Шаляпина, 4
• Ул. Суздальская, 8
• Ул. Прокофьева, 2
• Ул. Рахманинова, 1
• Ул. Агрохимическая, 82, 93, 95, 105, 108, 112
• Ул. Адлерская, 2
• Ул. Буденного, 129, ЖК «Центральный».
