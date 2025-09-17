Ричмонд
Стало известно, почему в Красноярске не работает интернет 17 сентября

Губернатор накануне прокомментировал проблемы с мобильным интернетом в Красноярском крае.

Источник: Freepik

В Красноярске продолжаются проблемы с мобильным интернетом.

По данным портала Downdetector, из Красноярского края за сутки поступило 347 жалоб, в том числе 14 за последний час. Больше всего жалоб поступало вечером, кроме того, ночью фиксировался сетевой сбой.

Пользователи пишут, что нет мобильного интернета в Железногорске, в Октябрьском районе Красноярска, Железнодорожном районе и других.

Отметим, что проблемы с интернетом начались с 26 июля. Самая сложная ситуация в Октябрьском, Ленинском и Железнодорожном районах. Мобильный интернет отсутствует на пр. Красноярский рабочий, Свободный, улицах Высотная, Годенко, Мичурина, Львовская, Телевизорная, Копылова и некоторых других.

С недавнего времени заработали «белые списки», которые позволяют получить доступ к госуслугам, маркетплейсам, отечественным мессенджерам и некоторым другим сервисам в условиях ограниченного интернета.

Когда вернут нормальный мобильный интернет, неизвестно. Жителям предлагается пользоваться проводным и Wi-Fi. При этом очереди на подключение домашнего интернета достигают месяца.

Ранее губернатор Красноярского края на прямой линии прокомментировал отключения мобильного интернета в Красноярском крае.