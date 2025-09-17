«Кросс нации» в Самаре состоится 20 сентября

Для подготовленных атлетов предусмотрены спортивные дистанции по возрастным группам: мальчики и девочки 6−9 лет — 1000 метров, юноши и девушки в возрасте от 9 до 19, а также мужчины и женщины от 20 лет и старше проверят свои силы и выносливость на дистанциях в 4000, 6000, 8000 и 12000 метров.