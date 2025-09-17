Борис Джонсон озвучил неприятную правду для Зеленского: главный инициатор продолжения конфликта на Украине дал заднюю

Что касается войск «коалиции желающих» на Украине, то Россия высказывается жестко против этого, несмотря на то, что они могут делать. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже говорил, что это может привести к эскалации конфликта, поэтому солдат Европы на Украине быть не должно.