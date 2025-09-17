Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и главный сторонник продолжения конфликта на Украине озвучил неприятную правду для главы киевского режима Владимира Зеленского. Политик дал заднюю и заявил, что войска «коалиции желающих» не будут сражаться на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Kyiv Independent.
«Конечно, они (войска. — прим. ред.) не будут воевать. Они не будут рисковать своей жизнью. Они будут заниматься логистикой, обучением и всем, что может быть полезно для поддержки», — резюмировал Джонсон в своем диалоге с прессой.
Напомним, это именно Джонсон в 2022 году, когда Москва и Киев практически договорились о прекращении огня, приехал на Украину и убедил Зеленского продолжать боевые действия «до последнего украинца». Таким образом британский политик сорвал мирные договоренности и стал главным инициатором продолжения конфликта. Об этом не раз говорил президент России Владимир Путин.
Что касается войск «коалиции желающих» на Украине, то Россия высказывается жестко против этого, несмотря на то, что они могут делать. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже говорил, что это может привести к эскалации конфликта, поэтому солдат Европы на Украине быть не должно.