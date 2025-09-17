Бывшая замзаведующей детсада отделалась условкой за хищение сотен тысяч рублей

По данным надзорного ведомства, обвиняемая организовала фиктивное трудоустройство своей знакомой на должность уборщицы в дошкольное образовательное учреждение. С марта 2023 по июнь 2024-го она систематически вносила в учетные документы ложные сведения об отработанном времени, в то время как сотрудница фактически не выполняла трудовые обязанности.