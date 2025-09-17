Ричмонд
Бывшая замзаведующей детсада отделалась условкой за хищение сотен тысяч рублей

В Башкирии экс-замзаведующей детсада получила срок за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Учалы вынесли приговор бывшему заместителя заведующего детским садом, ее признали виновной в мошенничестве и служебном подлоге. Об этом рассказала пресс-служба прокуратура республики.

По данным надзорного ведомства, обвиняемая организовала фиктивное трудоустройство своей знакомой на должность уборщицы в дошкольное образовательное учреждение. С марта 2023 по июнь 2024-го она систематически вносила в учетные документы ложные сведения об отработанном времени, в то время как сотрудница фактически не выполняла трудовые обязанности.

В итоге подсудимая незаконно получила свыше 300 тысяч рублей заработной платы, которые присвоила себе. Женщина полностью признала вину и возместила причиненный ущерб. По требованию прокуратуры ее уволили с должности в связи с утратой доверия.

Учалинский районный суд назначил женщине 1,5 года и 15 дней лишения свободы условно с испытательным сроком на год и шесть месяцев.

