«Мне лучше уйти»: Алла Пугачева отреагировала на критику ее интервью

Певица Алла Пугачева почти неделю никак не комментировала выход интервью у журналистки Екатерины Гордеевой*, однако все же решила высказаться о критике, которая на нее обрушилась после публикации ролика.
— Минутный порыв говорить пропал. Не лучше ли просто допить свой бокал. Мне лучше уйти, улыбаясь, — заявила артистка в соцсетях.
Певица Ольга Зарубина ранее заявила, что в своем первом за много лет интервью Алла Пугачева соврала — ее возмутили рассуждения певицы о том, что в прошлом она никому из своих коллег «не перекрывала воздух». Зарубина также считает, что Пугачева перестала быть интересна публике после инцидента с фонограммой.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил за лишение Аллы Пугачевой звания народной артистки России. Он подчеркнул, что уже подготовил петицию на имя президента России Владимира Путина.
При этом первый зампреда комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что Пугачеву можно лишить звания народной артистки СССР только в случае, если она совершит тяжкое преступление.