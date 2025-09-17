«Никто не унижает ее»: жена Газманова высказалась о Пугачевой, задевшей певца

Супруга певца Олега Газманова Марина прокомментировала недавнее интервью артистки Аллы Пугачевой, в котором Примадонна порассуждала о жизни и коллегах по сцене, в том числе и о ее муже. По словам Марины, артистка позволила себе фамильярные выражения и критику в адрес семьи Газмановых, хотя сам певец никогда не проявлял к ней неуважения.
— Алла Борисовна сказала: «Газманов всегда поддерживал тех, у кого есть сила, власть и деньги… Олежка такой… Но то, что он гонит на нашу семью, меня, конечно, удивляет. Не такой уж он примитивный человек», — напомнила Марина Газманова.
Женщина отметила, что слова Пугачевой о «власти и деньгах» и фамильярное «Олежка» обесценивают ее мужа, а также причиняют обиду, касаясь семьи и детей. Она подчеркнула, что всегда уважала творчество Примадонны, поэтому особенно тяжело воспринимать переход на личности и тон, который, по ее мнению, вышел за рамки дозволенного.
Газманова добавила, что, хотя Пугачева эмоциональна, от больших и уважаемых личностей ожидается достоинство, ведь за каждым их словом стоят не только сцена, но и судьбы людей и их семей.
— Алла всегда очень оберегала свою семью и детей, и именно поэтому мне непонятно, почему она позволила себе в сторону моего мужа и его детей неуважительный тон. Никто же не унижает Аллу Борисовну, не зовет «Аллусиком», наоборот, сохраняют уважение. И в этом разница, — написала жена певца в своем личном блоге.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил за лишение Аллы Пугачевой звания народной артистки России. Он подчеркнул, что уже подготовил петицию на имя президента России Владимира Путина.