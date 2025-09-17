Пассажиропоток через речной пункт пропуска «Хабаровск» вырос на 11%

Скоростной теплоход «70 лет Победы» с мая по 11 сентября совершил 83 рейса через речной пункт пропуска «Хабаровск», перевезя около 10 тысяч пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что составляет прирост почти в шесть тысяч человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Возобновление перевозок по поручению губернатора Дмитрия Демешина и отмена портового сбора сделали путешествия доступнее для жителей и гостей региона. Судно, ранее стоявшее на консервации из-за пандемии, прошло полную подготовку: расконсервацию, ремонт и технические проверки.
Маршрут до китайского Фуюаня занимает чуть более часа, что в три раза быстрее, чем на китайских судах «Лунхан» и «Лункэ». Рост пассажиропотока подтверждает востребованность скоростного речного сообщения между Россией и Китаем.