Пассажиропоток через речной пункт пропуска «Хабаровск» вырос на 11%

Скоростной теплоход «70 лет Победы» с мая по 11 сентября совершил 83 рейса через речной пункт пропуска «Хабаровск», перевезя около 10 тысяч пассажиров. Это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, что составляет прирост почти в шесть тысяч человек. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.