Водитель погиб, пассажир госпитализирован: под Уфой улетел в кювет и перевернулся «Опель»

Сегодня утром, 17 сентября, на 13-м километре автодороги «Западный обход города Уфы» произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По данным Госавтоинспекция Башкирии, 26-летний водитель Opel Corsa не справился с управлением, из-за чего машина съехала в левый кювет и перевернулась.
Известно, что автомобиль ехал со стороны Миловского парка в направлении деревни Николаевка. В результате происшествия водитель скончался на месте еще до прибытия скорой помощи. Пассажира авто с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
— На месте ДТП работает следственная оперативная группа. Обстоятельства выясняются, — сообщает ГАИ.
