Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь

Киев выражает полную готовность прекратить огонь. Об этом в среду, 17 сентября, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в беседе с Sky News.
По словам политика, руководство страны надеялось, что американскому президенту Дональду Трампу удастся договориться об остановке боевых действий.
— Мы готовы к прекращению огня, — цитирует его телеканал.
Трамп, в свою очередь, считает, что ему придется присутствовать на встрече лидеров России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, потому что они друг друга «ненавидят».
Согласно данным СМИ, Владимир Зеленский пошел против позиции президента США в вопросе урегулирования военного конфликта с Россией. Журналисты заявили, что украинский глава призывал американского коллегу ввести жесткие санкции в отношении России, не дожидаясь реакции Евросоюза.
Трамп в этом контексте заявил, что США больше не финансируют Украину, но все еще пытаются урегулировать военный конфликт между ним и Россией. Он отметил, что американцы занимаются лишь поставками оружия и при этом стремятся к прекращению боевых действий.