Microsoft с 14 октября прекратит поддержку ОС Windows 10

Компания Microsoft с 14 октября прекратит поддержку операционной системы Windows 10, говорится в уведомлении на сайте корпорации.
Отмечается, что закончится обслуживание всех версий Windows 10: Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations.
После этой даты устройства с такими ОС не будут получать ежемесячные обновления для системы безопасности и предварительные версии, содержащие защиту от последних угроз безопасности, добавили в компании.
Ранее сообщалось об устранении недостатка в стандартной для ОС Windows файловой системе NTFS, делавшего ее уязвимой перед хакерами.
Активисты PIRG призывали Microsoft без каких-либо условий продлить срок поддержки ОС Windows 10.
Корпорация между тем призвала пользователей Windows 10 избавиться от своих компьютеров.