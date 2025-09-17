Ричмонд
Microsoft с 14 октября прекратит поддержку ОС Windows 10

Корпорация уведомила о прекращении поддержки всех версий Windows 10 в середине октября.

Источник: Аргументы и факты

Компания Microsoft с 14 октября прекратит поддержку операционной системы Windows 10, говорится в уведомлении на сайте корпорации.

Отмечается, что закончится обслуживание всех версий Windows 10: Home, Pro, Pro Education, Pro for Workstations.

После этой даты устройства с такими ОС не будут получать ежемесячные обновления для системы безопасности и предварительные версии, содержащие защиту от последних угроз безопасности, добавили в компании.

Ранее сообщалось об устранении недостатка в стандартной для ОС Windows файловой системе NTFS, делавшего ее уязвимой перед хакерами.

Активисты PIRG призывали Microsoft без каких-либо условий продлить срок поддержки ОС Windows 10.

Корпорация между тем призвала пользователей Windows 10 избавиться от своих компьютеров.