Полицейского, который проходит по делу telegram-канала Baza, уволили

Согласно материалам суда, сотрудник правоохранительных органов Александр Селиванов, который проходит по делу telegram-канала Baza и обвиняется в превышении служебных полномочий, был уволен из полиции. Кроме того, Начальник дежурной части УМВД Краснодара Аблаев временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.

