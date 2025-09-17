Полицейского, который проходит по делу telegram-канала Baza, уволили

Согласно материалам суда, сотрудник правоохранительных органов Александр Селиванов, который проходит по делу telegram-канала Baza и обвиняется в превышении служебных полномочий, был уволен из полиции. Кроме того, Начальник дежурной части УМВД Краснодара Аблаев временно отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.