Скрывает доходы, чтобы урезать выплаты: экс-жена Ивлева добивается алиментов в суде

Бывшая супруга Константина Ивлева Мария обратилась в суд из-за алиментов на их дочь Марусю, заявила ее адвокат. По словам защиты, шеф-повар в течение пяти лет не выплачивал полную сумму, а сейчас пытается уменьшить свои обязательства, предоставляя суду справку о доходе в два миллиона в год, что, по мнению Марии, не соответствует действительности.