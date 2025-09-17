Газманов отдал все пенсионные накопления обвиняемому в мошенничестве

Ключевой момент произошел в 2019 году. Тогда Газманов и его супруга выдали Саркисяну займ. Супруги не планировали инвестировать средства, а просто одолжили их знакомому, рассчитывая на возврат. Через год после передачи денег Газмановы потребовали вернуть долг. Однако Саркисян сообщил, что не располагает средствами. Он утверждал, что деньги были инвестированы, но подробностей не предоставил. Позже он начал ссылаться на различные обстоятельства: сначала на пандемию коронавируса, затем на проведение СВО, которые якобы мешали ему перевести средства из США, где он проживал на тот момент.