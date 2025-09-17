Газманов отдал все пенсионные накопления обвиняемому в мошенничестве

Осознав, что стали жертвами обмана, Газманов и его супруга обратились в СК РФ.
Народный артист России Олег Газманов передал все свои пенсионные накопления обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну. Об этом сообщил юрист семьи Роман Кузьмин.
«В 2019 году Олег Михайлович выдал займ Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — рассказал Кузьмин РИА Новости. Саркисян начал входить в близкое окружение Олега Газманова еще в 2016 году. Он старался зарекомендовать себя с положительной стороны.
Ключевой момент произошел в 2019 году. Тогда Газманов и его супруга выдали Саркисяну займ. Супруги не планировали инвестировать средства, а просто одолжили их знакомому, рассчитывая на возврат. Через год после передачи денег Газмановы потребовали вернуть долг. Однако Саркисян сообщил, что не располагает средствами. Он утверждал, что деньги были инвестированы, но подробностей не предоставил. Позже он начал ссылаться на различные обстоятельства: сначала на пандемию коронавируса, затем на проведение СВО, которые якобы мешали ему перевести средства из США, где он проживал на тот момент.
Саркисян, несмотря на российское гражданство, жил в Штатах, где у него семья, дом и имущество. Он приезжал в Россию лишь изредка и избегал личных встреч с Газмановыми. Осознав, что стали жертвами обмана, Олег Газманов и его супруга обратились с заявлением в Следственный комитет РФ.
Вскоре в Москве подозреваемый был задержан. Саркисяну было предъявлено обвинение в мошенничестве. В деле фигурирует несколько эпизодов преступной деятельности, среди которых — мошенничество в отношении семьи Газмановых. Первоначально суд в Москве отправил обвиняемого под стражу. Однако позже решение было изменено, и Саркисян оказался под домашним арестом. Вскоре его вновь заключили под стражу, но уже по другому уголовному делу о мошенничестве, где потерпевшими стали друзья Газманова.