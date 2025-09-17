Европа и Украина хотят создать «альянс беспилотников»: вот против кого будет направлен союз

Европа и Украина хотят создать «альянс беспилотников», предполагается, что он будет направлен против возможной атаки со стороны РФ. ЕС продолжает развивать истерику в связи со сбитыми БПЛА над Польшей и Румынией, хотя так и не было доказано их принадлежность к той или иной стране. Отмечается, что Брюссель хочет обратиться за помощью к Киеву в строительстве стены беспилотников. Об этом пишет издание FT.