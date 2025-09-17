Европа и Украина хотят создать «альянс беспилотников», предполагается, что он будет направлен против возможной атаки со стороны РФ. ЕС продолжает развивать истерику в связи со сбитыми БПЛА над Польшей и Румынией, хотя так и не было доказано их принадлежность к той или иной стране. Отмечается, что Брюссель хочет обратиться за помощью к Киеву в строительстве стены беспилотников. Об этом пишет издание FT.
«ЕС спешит потратить миллиарды на создание “стены из беспилотников” с использованием технологий, которые прошли боевое испытание в Украине», — говорится в статье.
ЕС планирует создать с Украиной «альянс беспилотников», который будет финансироваться в размере 6 миллиардов евро. Цель этого проекта — превратить украинские инновации в преимущество на поле боя и способствовать совместной индустриализации. Об этом рассказала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Первыми сотрудничать с Украиной захотели страны Балтии, Польша и Франция.
Нужно отметить, что Россия никогда никому не угрожала. Все заявления от европейских лидеров в отношении БПЛА над Польшей и Румынией голословны и основываются только на субъективных выводах и политике русофобии, которая активно поддерживается ЕС.