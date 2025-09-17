Путин заявил о цели российско-белорусских учений «Запад-2025»

Президент России Владимир Путин сказал про цель и задачи совместных российско-белорусских учений «Запад-2025», пишет РИА Новости.
Так, во время визита на полигон Мулино в Нижегородской области президент России и Верховный главнокомандующий подчеркнул, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2025» носили исключительно оборонительный характер. Также Путин назвал цель учений, сказав о защите суверенитета Союзного государства.
— Цель заключается в том, чтобы отработать все необходимые элементы по безусловной защите суверенитета, территориальной целостности, защиту от любой агрессии Союзного государства, — подчеркнул российский лидер.
Известно, что в ходе учений параллельно маневры проходили более чем на 40 площадках. В общем, к мероприятиям учений привлекалось свыше 100 тысяч человек, а также примерно десять тысяч систем вооружений и единиц техники — современные образцы, использующиеся в реальной боевой работе.
В свою очередь министр обороны России Андрей Белоусов сообщил, что с российской стороны к учениям привлечены органы военного управления, войска Ленинградского и Московского военных округов, соединения, воинские части Воздушно-космических сил, воздушно-десантных войск и центрального подчинения, а также силы Северного и Балтийского флотов.
— От белорусской стороны привлечены войска, входящие в региональную группировку, — прокомментировал глава Минобороны России.
А еще Минобороны Беларуси объяснило, почему учения «Запад-2025» не заканчиваются 16 сентября. И сделало заявление по российско-белорусским учениям «Запад-2025»: «Развернули “Орешник”, рассмотрели применение нестратегического ядерного оружия».
Еще штурмовая авиация под прикрытием вертолетов и ЗРК села на трассу М-1 под Минском.
Также Минобороны Беларуси сообщало, что 6850 человек принимают участие в учениях «Запад-2025».
Тем временем МВД Польши сказало, когда будет открыта граница с Беларусью, которую закрыли из-за учений «Запад-2025».