Транспорт в Екатеринбурге изменит маршруты из-за «Кросса нации»

Напомним, из-за «Кросса нации» 20 сентября в Екатеринбурге перекроют несколько улиц. Регистрация участников на мероприятие на «Екатеринбург Арене» начнется у центрального входа. Массовые забеги для жителей Екатеринбурга начнутся в 9:50 и будут организованы по районам города. Всего в Свердловской области участие в «Кроссе нации» примут не менее 20 тыс. жителей.