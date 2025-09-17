Немецкие врачи назвали три болезни, которые могут убить человека за два дня

Немецкие врачи перечислили три заболевания, которые способны убить человека за 48 часов, несмотря на достижения современной медицины.
Одной из наиболее опасных считается менингококковая инфекция, которая на первых стадиях маскируется под простуду, но стремительно переходит в менингит и может закончиться смертельно.
Не меньшую угрозу представляет кожная гангрена, развивающаяся как осложнение после пищевого отравления: она разрушает ткани и без лечения приводит к смерти.
Опасность несет и холера: из-за сильной диареи и рвоты организм быстро теряет жидкость, и без неотложной помощи человек может погибнуть за несколько часов, передает ИА «Кулик».
В России с начала года зафиксировали более 1,2 тысячи случаев заражения менингококковой инфекцией, что в два раза превышает показатели прошлого года. Сейчас ситуацию удалось стабилизировать, но врачи призывают уязвимые группы населения пройти вакцинацию. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертом, насколько опасна эта инфекция, как она проявляется и всегда ли она приводит к серьезным осложнениям.