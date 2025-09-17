Ричмонд
Иранский музыкант Джамшид Азизхани скончался на 69-м году жизни

В возрасте 68 лет скончался иранский музыкант Джамшид Азизхани — он умер в одной из тегеранских больниц. Об этом в среду, 17 сентября, сообщили в Tehran Times.

По данным издания, причиной смерти исполнителя стала стремительно развивавшаяся болезнь.

Певец родился в городе на западе Ирана — Керманшахе. Свою карьеру он начал еще в первой половине 1970-х — тогда ему удалось обойти оппонентов на вокальном конкурсе. Композиции Safarnameh-ye Kurdistan и Rivar, записанные Азизхани после Исламской революции, стали знаковыми.

Выступал на радио с патриотическими песнями в 1980-х — тогда шли столкновения между Ираном и Ираком. Всего за карьеру артист записал не менее 800 персидских и курдских песен. В некрологе подчеркнули его весомый вклад в культуру страны.