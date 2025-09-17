Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве все пенсионные накопления

Кузьмин также рассказал, что Саркисян начал входить в круг общения семьи Газмановых примерно с 2016 года, стараясь создать о себе исключительно положительное впечатление. По словам адвоката, он фактически воспользовался доверительным отношением к нему со стороны семьи и получил денежные средства. Когда через год Газмановы попросили вернуть долг, Саркисян заявил, что у него нет денег, и непонятно куда их инвестировал. Юрист уточнил, что со стороны его клиентов это был именно заём, а не инвестиция.