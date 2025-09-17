Ричмонд
Атаку БПЛА над тремя районами Ростовской области отразили силами ПВО 17 сентября

В ночь на среду над Ростовской областью были сбиты три беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на среду, 17 сентября, военные предотвратили атаку БПЛА над тремя районами Ростовской области. Об этом сообщает глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. Также информацию подтверждают в министерстве обороны России.

— Системы ПВО успешно отразили воздушную атаку. Беспилотные летательные аппараты были уничтожены над Чертковским, Куйбышевским и Дубовским районами. На земле происшествий не зафиксировано. Жертв и пострадавших среди местного населения нет, — написал в своем блоге Юрий Борисович.

Всего же, по данным минобороны РФ, за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа. Три аппарата сбиты над Ростовской областью. Еще три нейтрализованы над Брянской областью. По одному дрону перехвачено над Воронежской и Курской областями.

Напомним, сутками ранее, в ночь на 16 сентября, силами ПВО было уничтожено пять дронов над Ростовской областью.

