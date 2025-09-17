Разработаны системы для диагностики рака эндометрия и рака мочевого пузыря

«Диагностика производится с помощью модифицированных ПЦР-методов на уровне ДНК для рака эндометрия и на уровне анализа РНК и ДНК для рака мочевого пузыря. И тот, и другой сейчас используются в рамках клинической апробации», — пояснил исследователь, добавив, что регистрация систем диагностики в Росздравнадзоре позволит внести изменения в клинические рекомендации терапии этих заболеваний и применять наборы реагентов более широко.