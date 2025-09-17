20 тысяч за «овцу»: жительница Лысьвы добилась компенсации за оскорбление после апелляции

Посчитав это оскорблением, истица просила компенсировать ей причиненные страдания суммой в 20 тысяч рублей. Однако суд счел данное высказывание субъективным суждением о личности, а не оскорблением. При этом он опирался на Словарь русского языка, в котором овца — «жвачное млекопитающее животное», а в переносном смысле — человек, который сбился с правильного пути. Также был изучен Словарь русской брани, в котором вообще не нашлось упоминания этого слова. В результате в удовлетворении иска было отказано, но уязвленная гражданка подала апелляцию и выиграла процесс.