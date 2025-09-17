20 тысяч за «овцу»: жительница Лысьвы добилась компенсации за оскорбление после апелляции

Резонансное решение было вынесено Лысьвенским городским судом Пермского края в сентябре прошлого года по иску местной жительницы. Женщина обратилась с требованием о взыскании со знакомой компенсации морального вреда за то, что та в пылу ссоры обозвала ее «овцой».
Посчитав это оскорблением, истица просила компенсировать ей причиненные страдания суммой в 20 тысяч рублей. Однако суд счел данное высказывание субъективным суждением о личности, а не оскорблением. При этом он опирался на Словарь русского языка, в котором овца — «жвачное млекопитающее животное», а в переносном смысле — человек, который сбился с правильного пути. Также был изучен Словарь русской брани, в котором вообще не нашлось упоминания этого слова. В результате в удовлетворении иска было отказано, но уязвленная гражданка подала апелляцию и выиграла процесс.
При рассмотрении дела в Пермском краевом суде была проведена лингвистическая экспертиза, которая заключила, что в исследуемом контексте высказывание «овца» имеет негативно-оценочное значение, и употреблено оно было в ситуации межличностного конфликта с целью оскорбить, унизить адресата.
Таким образом, решение суда нижестоящей инстанции было полностью отменено. Исполнительный документ о взыскании с 41-летней обидчицы компенсации морального вреда в размере 20 тысяч рублей поступил на исполнение в отделение судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю.
Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако в добровольном порядке свои обязательства не исполняла, в связи с чем судебный пристав применил в ее отношении штрафную санкцию в виде исполнительского сбора и обратил взыскание на денежные средства, хранящиеся на счетах в банках. В результате вся сумма компенсации выплачена.