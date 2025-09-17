Вместо рекорда — арест: французского путешественника поместили в СИЗО Приморья

Французский велопутешественник Софиан Сехили помещен в СИЗО Уссурийска после того, как незаконно пересек российско-китайскую границу. Мужчина хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморского края Владимир Найдин и его заместитель Сергей Герасимов ознакомились с условиями содержания француза. Жалоб у Сехили нет, сообщили ИА PrimaMedia.
Софиан Сехили ранее был режиссёром-документалистом, но оставил это занятие ради велоспорта. Мужчина выиграл 11 крупных гонок, а 1 июля решил установить новый мировой рекорд. Стартовав в Лиссабоне, Сехили проехал до России через Таджикистан, Монголию и Китай. 2 сентября Софиан незаконно пересек российскую границу.
— У Сехили была электронная российская виза. На КПП в Суйфэньхэ его не пропустили, так как такие визы там не принимают. Таможенники направили его на другое КПП. Там Сехили без труда мог бы пройти по электронной визе, абсолютно законно. Он почему-то решил не следовать указанию, а проехать через лес. Но у него ничего не получилось, его задержали, — рассказал Владимир Найдин.
По словам председателя ОНК, в камере Софиан Сехили обеспечен всеми условиями. У него есть спальное место, столовые приборы и посуда, чайник, телевизор.
— Еда для него непривычная. Однако жалоб у него никаких нет. Мы привозили ему чай и леденцы по его просьбе. Также он попросил привезти ему кофе. Если регламент позволяет, то ему передадут, — поделился Найдин.
Французский велопутешественник обеспечен адвокатом. В консульстве уже знают о его ситуации. По просьбе Софиана, председатель ОНК связался с женой задержанного и рассказал, что с ее мужем все хорошо. Мужчина также прошел осмотр у врача, жалоб на здоровье у него нет.
— Обычно по таким делам суд проходит на территории России. Пока идет следствие, ему должны будут избрать меру пресечения. Скорее всего, ею останется СИЗО, так как прописки у него здесь нет. Соответственно, домашний арест невозможен, — пояснил Владимир Найдин.
Следствию предстоит разобраться, с какой целью путешественник выстроил себе маршрут через лес, а не проехал к другому КПП. Адвокат Софиана уже занимается его делом.
