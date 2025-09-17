Вместо рекорда — арест: французского путешественника поместили в СИЗО Приморья

— У Сехили была электронная российская виза. На КПП в Суйфэньхэ его не пропустили, так как такие визы там не принимают. Таможенники направили его на другое КПП. Там Сехили без труда мог бы пройти по электронной визе, абсолютно законно. Он почему-то решил не следовать указанию, а проехать через лес. Но у него ничего не получилось, его задержали, — рассказал Владимир Найдин.