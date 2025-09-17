В Москве арестована замминистра строительства ДНР Мерваезова

Юлия Мерваезова была задержана в Пятигорске и доставлена в Москву. Как отметил собеседник агентства, замминистра проходит по делу экс-главы военно-строительной компании (ВСК) Вадима Выгулярного. Он отвечал за объекты РВСН в Новосибирской области.