В Москве арестована замминистра строительства ДНР Мерваезова

Суд в Москве арестовал первого заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Чиновница останется под стражей на два месяца, на данный момент ее обвиняют в двух эпизодах мошенничества.
Напомним, сам бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Минобороны РФ Вадим Выгулярный был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере еще 15 июля этого года.
Также сообщалось, что бывший замглавы МЧС России Павел Барышев получил три года лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.