В Москве арестована замминистра строительства ДНР Мерваезова

Высокопоставленная чиновницы ДНР арестована в Москве за мошенничество.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Москве арестовал первого заместителя министра строительства Донецкой народной республики (ДНР) Юлию Мерваезову. Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.

Чиновница останется под стражей на два месяца, на данный момент ее обвиняют в двух эпизодах мошенничества.

Юлия Мерваезова была задержана в Пятигорске и доставлена в Москву. Как отметил собеседник агентства, замминистра проходит по делу экс-главы военно-строительной компании (ВСК) Вадима Выгулярного. Он отвечал за объекты РВСН в Новосибирской области.

Напомним, сам бывший глава Главного военно-строительного управления № 8 (ГВСУ № 8) Минобороны РФ Вадим Выгулярный был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере еще 15 июля этого года.

Также сообщалось, что бывший замглавы МЧС России Павел Барышев получил три года лишения свободы по делу о мошенничестве в особо крупном размере.