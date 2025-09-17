Профсоюзы Москвы поддержали планы увеличить отпуск россиянам

«Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. Хочу отметить, подобная идея не нова. Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов», — сказал Чиннов в разговоре с ТАСС.