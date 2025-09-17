Bloomberg: 16,5 тысячи человек погибли от жары этим летом в Европе

Около 16,5 тысяч человек погибло из-за жаркого лета в Европе в этом году. Результаты нового исследования представил Bloomberg.
Ученые изучили 854 города и выяснили, что с июня по август температура повысилась на 3,6 градуса из-за изменения климата. Аномальные температуры от 46 зафиксировали в этом году в Италии, ФРГ, Франции, Испании и Португалии.
Согласно предыдущим исследованиям, от сильной жары летом 2022 года в Европе погибло более 60 000 человек, а в 2023 году — свыше 47 000 человек.
Европа — континент, где глобальное потепление проявляется особенно быстро, а Средиземноморье стало эпицентром климатических изменений. Экстремальная жара наносит серьезный ущерб экономике региона. Этим летом из-за высоких температур были закрыты многие знаменитые достопримечательности, в том числе Эйфелева башня в Париже и Акрополь в Афинах.
Напомним, согласно последним исследованиям, прямые и косвенные издержки экстремально жарких погодных условий в Европе в 2025 году уже составляют 43 млрд евро. При этом такие «немедленные издержки» назвали «лишь началом». Ученые подсчитали, что к 2029 году макроэкономические издержки могут достичь 126 млрд евро.