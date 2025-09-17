Bloomberg: 16,5 тысячи человек погибли от жары этим летом в Европе

Напомним, согласно последним исследованиям, прямые и косвенные издержки экстремально жарких погодных условий в Европе в 2025 году уже составляют 43 млрд евро. При этом такие «немедленные издержки» назвали «лишь началом». Ученые подсчитали, что к 2029 году макроэкономические издержки могут достичь 126 млрд евро.