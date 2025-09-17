Пик бабьего лета прошел в Центральной России

Пик бабьего лета в Центральной России прошел во вторник, 16 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Метеоролог отметил, что во вторник в Москве зафиксировали самый теплый день сентября: воздух прогрелся до плюс 24 градусов, что характерно для июльских температур.
По словам синоптика, с середины недели температура начнет постепенно снижаться, однако 20-градусное тепло может ненадолго вернуться в воскресенье и понедельник. После этого, с 24 сентября, ожидается резкое похолодание и установление осенней погоды.
— Этот период является поворотным моментом сезона — переход среднесуточной температуры через плюс 10 и ниже, — написал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Первый снег в Московском регионе прогнозируется уже в начале октября, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в конце сентября снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.
Летняя погода потихоньку отступает. До сих пор ее определял антициклон: ясное и чистое небо, отсутствие дождей. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», какой будет погода на этой рабочей неделе.