Ричмонд
+15°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пик бабьего лета прошел в Центральной России

Пик бабьего лета в Центральной России прошел во вторник, 16 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Пик бабьего лета в Центральной России прошел во вторник, 16 сентября. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеоролог отметил, что во вторник в Москве зафиксировали самый теплый день сентября: воздух прогрелся до плюс 24 градусов, что характерно для июльских температур.

По словам синоптика, с середины недели температура начнет постепенно снижаться, однако 20-градусное тепло может ненадолго вернуться в воскресенье и понедельник. После этого, с 24 сентября, ожидается резкое похолодание и установление осенней погоды.

— Этот период является поворотным моментом сезона — переход среднесуточной температуры через плюс 10 и ниже, — написал Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Первый снег в Московском регионе прогнозируется уже в начале октября, сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его словам, в конце сентября снег может выпасть в европейской части России и некоторых регионах Северо-Западного федерального округа.

Летняя погода потихоньку отступает. До сих пор ее определял антициклон: ясное и чистое небо, отсутствие дождей. Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», какой будет погода на этой рабочей неделе.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше