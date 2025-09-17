Группа «Мумий Тролль», чей лидер осудил СВО, придумала способ зарабатывать в РФ

При этом, как только появляется возможность выступить за границей вместе с Лагутенко, музыканты срочно отменяют все дела и уезжают на подработку. До конца года у группы намечено всего три концерта — в Цюрихе, Дубае и Ташкенте. Корпоративы по-прежнему принимают «по старым расценкам» — $80 тысяч (6,6 млн рублей (за выступление.