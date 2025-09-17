Аферисты начали выдавать себя за представителей межведомственных комиссий

Росфинмониторинг предупреждает о новом виде мошенничества, при котором злоумышленники выдают себя за представителей межведомственных комиссий, в том числе созданных при Федеральной службе по финансовому мониторингу.
В Росфинмониторинге подчеркивают: официальные комиссии никогда не запрашивают документы у организаций или индивидуальных предпринимателей, не рассматривают вопросы ограничения банковского обслуживания и не используют для связи почтовые сервисы, QR-коды или схемы оплаты доставки корреспонденции.
«Если вы получаете такие запросы — это почти наверняка мошенничество!» — заявили в ведомстве.
Настоящие государственные структуры не взаимодействуют с гражданами и бизнесом через мессенджеры, электронную почту или QR-коды. Любая официальная информация публикуется на проверенных сайтах и доводится до адресатов через установленные каналы.
Для собственной безопасности специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не отправлять документы, не сканировать и не оплачивать QR-коды из непроверенных источников, всегда сверять информацию через официальные сайты и контактные центры госорганов. При малейших сомнениях нужно напрямую обращаться в Росфинмониторинг или другие профильные ведомства.
Ранее сообщалось, что мошенники используют новую уловку, предлагая людям самим связаться с ними.