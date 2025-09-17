Аферисты начали выдавать себя за представителей межведомственных комиссий

Для собственной безопасности специалисты рекомендуют не переходить по подозрительным ссылкам и не отправлять документы, не сканировать и не оплачивать QR-коды из непроверенных источников, всегда сверять информацию через официальные сайты и контактные центры госорганов. При малейших сомнениях нужно напрямую обращаться в Росфинмониторинг или другие профильные ведомства.