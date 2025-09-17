Ричмонд
ФБР раскрыло переписку возможного убийцы Кирка и его девушки-трансгендера

Робинсону предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, применении огнестрельного оружия и препятствовании правосудию.

Федеральное бюро расследований раскрыло переписку Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка, и его девушки-трансгендера* Лэнси Твиггс после нападения на политика, пишет New York Post.

Уточняется, что правоохранители идентифицировали Твиггса как мужчину, переходящего в женщину. Он об убийстве Кирка узнал за 24 часа.

После нападения трансгендер спросил у Робинсона, не были ли слова о намерении стрельбы «дурацкой шуткой». Робинсон ответил: «Я все еще в порядке, любовь моя, но я застрял в Ореме еще на некоторое время. До моего возвращения домой осталось совсем немного времени, но мне все равно нужно схватить винтовку. Честно говоря, я надеялся сохранить эту тайну до самой смерти от старости. Мне жаль, что я вовлекаю тебя».

Когда Твиггс спросил у Робинсона прямо — он ли застрелил Кирка, тот ответил: «Да. Прости».

Во вторник, 16 сентября, Робинсону предъявили обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах, применении огнестрельного оружия с причинением серьезных телесных повреждений и препятствовании правосудию.

Напомним, в Кирка выстрелили в среду, 10 сентября, когда он выступал в одном из университетов Юты. Пуля попала ему в шею, мужчина скончался в больнице. Как стало известно, активист выступал против помощи Украине со стороны США.

* ЛГБТ признано запрещенным в России экстремистским движением.