Актер из Иркутска сыграл в сериале «Ронин»

6 октября состоится премьера второго сезона сериала «Ронин» (16+) с Дмитрием Паламарчуком в главной роли. Действие истории разворачивалось в Сибирино, но теперь Иван Доронин с сыновьями возвращается из Санкт-Петербурга в родное Медвежье, и вместе с ним зрители снова окажутся в центре опасных разборок и личной драмы. В сериале сыграл и актер из Иркутска Сергей Братенков, пишет ИА IrkutskMedia.
— Сергей, расскажите, пожалуйста, о вашем герое в сериале «Ронин».
— В «Ронине» я сыграл отрицательного персонажа с необычным именем Флип. Не буду раскрывать все подробности, могу лишь сказать, что он станет одним из центральных героев в одной из серий. Мне выпала честь сыграть личность, которая совсем на меня не похожа.
— Какие впечатления у вас остались от съемок?
— Съемки с моим участием продолжались аж трое суток. Было очень интересно! Мне повезло: я работал в связке с актерами, играющими главных героев. Это очень мудрые люди, большие профессионалы своего дела, и для меня это был полезный и приятный опыт.
— Вы родом из Иркутска. Какие у вас любимые места в городе? Как часто получается бывать дома?
— Я вообще человек театральный. Моя семья работает в театрах города, и поэтому самое любимое место в Иркутске — это, конечно же, Драматический театр им. Н. Охлопкова. Там я бываю чаще всего. Еще люблю гулять по нашим многочисленным паркам и набережным. Город развивается, и это не может не радовать.
— Поделитесь, пожалуйста, ближайшими творческими планами.
— Сейчас служу в Ачинском драматическом театре, и мои ближайшие планы — это спектакли. Работы будет очень много, сезон только начался. Но, надеюсь, справлюсь со всем, и все будет отлично.