Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мирваезовой, об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
«Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мирваезовой Ю. А», — говорится в данных.
Мирваезовой вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).
В конце августа в СМИ появилась информация о задержании и аресте Мирваезовой. Однако где ранее её арестовали, не сообщается.
Продление меры пресечения защита обжаловала.