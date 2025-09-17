Ричмонд
Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР

Суд продлил арест первому замминистра строительства ДНР Мирваезовой.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы продлил срок содержания под стражей первому заместителю министра строительства ДНР Юлии Мирваезовой, об этом свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

«Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей Мирваезовой Ю. А», — говорится в данных.

Мирваезовой вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

В конце августа в СМИ появилась информация о задержании и аресте Мирваезовой. Однако где ранее её арестовали, не сообщается.

Продление меры пресечения защита обжаловала.