Привычных 28 календарных дней недостаточно: в России предложили продлить ежегодный оплачиваемый отпуск

В России предложили продлить ежегодный оплачиваемый отпуск, придя к выводу, что привычных 28 календарных дней недостаточно. Московская федерация профсоюзов выступает за увеличение продолжительности оплачиваемого отпуска до 35 календарных дней, что особенно актуально в условиях растущей тенденции к увеличению рабочего времени. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Московской федерации профсоюзов Сергей Чиннов.
«Нам важно, чтобы трудящиеся могли полноценно отдыхать и восстанавливать силы, а также проводить больше времени с семьей. Хочу отметить, подобная идея не нова. Уже пятый год мы наблюдаем тревожную тенденцию: люди стали работать больше, например, по 12 или даже 16 часов. Особенно это актуально для организаций, где нет профсоюзов», — резюмировал Чиннов в интервью с изданием.
В МФП подчеркнули, что работники должны полноценно отдыхать и восстанавливать силы за год тяжелого труда, поэтому иногда 28 дней отпуска бывает недостаточно.
