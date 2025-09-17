Педофил «на всякий случай»

В России растет количество уголовных дел, возбужденных против педофилов. Отцы, братья, дедушки, просто знакомые садятся в тюрьмы на долгие годы с одной и той же формулировкой «насильственные действия сексуального характера». Но все ли они действительно совершали то, что в чем их обвинили? Ведь если это так, то придется признать, что страшные преступления против детей российские мужчины совершают в массовом порядке. Поверить в это — сложно, да и не хочется.