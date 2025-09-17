Ричмонд
+17°
дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ нанесли удары в районе авиабазы ВСУ в Полтавской области

Сергей Лебедев сообщил об ударах в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ под Полтавой.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ нанесли удары в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

По его данным, удары были нанесены в 23:43, 00:11 и 01:31 и в 00:37. Зафиксировано четыре эпизода ударов по промышленным объектам и инфраструктуре: в районе тепловозоремонтного завода в Полтаве и юго-восточный пригород Миргорода рядом с авиабазой.

Также под удар попали ж/д станции и узлы в Полтаве и Кировограде, были атакованы склады и энергетическая инфраструктура, из-за чего произошли отключения и задержки движения поездов.

Накануне сообщалось об ударе по логистическому узлу, который использовался ВСУ для распределения вооружения и военной техники, переданной Западом.

Также появились кадры, демонстрирующие применение российской авиацией ФАБ-3000 против позиций 28-й бригады ВСУ.