ВС РФ нанесли удары в районе авиабазы ВСУ в Полтавской области

ВС РФ нанесли удары в районе тепловозоремонтного завода и авиабазы ВСУ в Полтавской области, сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
По его данным, удары были нанесены в 23:43, 00:11 и 01:31 и в 00:37. Зафиксировано четыре эпизода ударов по промышленным объектам и инфраструктуре: в районе тепловозоремонтного завода в Полтаве и юго-восточный пригород Миргорода рядом с авиабазой.
Также под удар попали ж/д станции и узлы в Полтаве и Кировограде, были атакованы склады и энергетическая инфраструктура, из-за чего произошли отключения и задержки движения поездов.
Накануне сообщалось об ударе по логистическому узлу, который использовался ВСУ для распределения вооружения и военной техники, переданной Западом.
Также появились кадры, демонстрирующие применение российской авиацией ФАБ-3000 против позиций 28-й бригады ВСУ.