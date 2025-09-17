Российские танки стали законодателями моды в мире: Ростех раскрыл секрет успеха

А Пентагон, критиковавший российскую динамическую защиту, поставил на «Абрамсы» точно такую же. Теперь в Штатах хотят использовать в своей тяжелой бронетехники российские наработки защиты танков от дронов. Китайцы же пользуются нашими форм-факторами, что очень заметно. Однако, добавили в Ростехе, традиции конструкторской мысли России скопировать невозможно.