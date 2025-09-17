Российские танки стали законодателями моды в мире: Ростех раскрыл секрет успеха

Российские танки стали законодателями моды для тяжелой бронетехники в мире. Остальные страны частенько пытаются скопировать разработки отечественных конструкторов, но традиции подделать невозможно. Об этом в Ростехе сообщили ТАСС.
В госкорпорации отметили, что использовать российские наработки пытаются многие страны. Так, когда-то французы установили на свои танки «Леклерк» автомат заряжания и уплотнили компоновку, израильтяне подсмотрели комплексы активной защиты,
А Пентагон, критиковавший российскую динамическую защиту, поставил на «Абрамсы» точно такую же. Теперь в Штатах хотят использовать в своей тяжелой бронетехники российские наработки защиты танков от дронов. Китайцы же пользуются нашими форм-факторами, что очень заметно. Однако, добавили в Ростехе, традиции конструкторской мысли России скопировать невозможно.
«Главный секрет остается в тени — в российских танках реализован уникальный сплав технических характеристик, технологического и производственного совершенства, гибкости эксплуатации, эргономичности и адаптивности к меняющимся условиям», — отметили в корпорации.
Ранее на Западе назвали российские танки Т-72 лучшими в мире. Особенно этот факт подтверждают боевые действия в зоне специальной военной операции, где военная техника показывает себя в лучшем свете. Благодаря дешевому производству менять части танка или целую технику легко, пишет иностранное издание. Кроме того, танк используется сразу несколькими странами.