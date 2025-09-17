Власти Воронежской области планируют ликвидацию санатория «Белая горка»

Основанием для такого решения стала признанная нерентабельность масштабной реконструкции учреждения. Согласно инвестиционному проекту, представленному на региональном портале, модернизация санатория, работающего с 2003 года, потребовала бы колоссальных вложений — порядка 1,6 миллиарда рублей. Причиной столь высокой стоимости являются ограниченные и морально устаревшие технические возможности комплекса, которые привели к сложностям в его эксплуатации и не позволяют предоставлять услуги современного уровня.