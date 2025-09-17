Власти Воронежской области планируют ликвидацию санатория «Белая горка»

Власти Воронежской области планируют процедуру ликвидации государственного бюджетного учреждения «Санаторий для граждан пожилого возраста и инвалидов “Белая горка”. Объект расположен в Богучарском районе на берегу реки Дон. Соответствующий проект постановления правительства региона размещен на портале антикоррупционной экспертизы для общественного обсуждения. Об этом пишет издание De Facto.
Основанием для такого решения стала признанная нерентабельность масштабной реконструкции учреждения. Согласно инвестиционному проекту, представленному на региональном портале, модернизация санатория, работающего с 2003 года, потребовала бы колоссальных вложений — порядка 1,6 миллиарда рублей. Причиной столь высокой стоимости являются ограниченные и морально устаревшие технические возможности комплекса, которые привели к сложностям в его эксплуатации и не позволяют предоставлять услуги современного уровня.
В пояснительной записке к проекту решения также сказано о большой терапевтической ценности источника минеральной воды, находящегося на территории санатория. Но поддерживать скважину в рабочем состоянии оказалось слишком дорого.