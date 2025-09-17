Бывший голкипер киевского футбольного клуба «Динамо» за 8 тысяч долларов пытался нелегально попасть в Молдову: Его задержали украинские пограничники и отправили в учебный центр ВСУ

Украинские пограничники задержали бывшего вратаря киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Артура Рудько при попытке нелегально пересечь границу с Молдовой. Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
По данным ведомства, 33-летний футболист пытался покинуть страну на автомобиле вместе с тремя мужчинами и ребенком одного из них. План был разработан по инструкциям из Telegram-каналов: за «услугу» каждый участник должен был заплатить по $8 тыс. в криптовалюте. Один из мужчин успел внести аванс. Наличие ребенка должно было снизить подозрения со стороны пограничников.
После задержания мальчика передали матери. На мужчин составили административные протоколы. Как уточняет украинская пресса, Рудько был направлен в учебный центр ВСУ для прохождения базовой военной подготовки.
Рудько ранее выступал за «Динамо», «Шахтер», «Металлист», «Лех», «Говерлу», «Пафос» и «Черноморец». В составе киевлян и донецкого клуба по одному разу становился чемпионом Украины.
Последним клубом вратаря был «Черноморец», который он покинул в конце прошлого сезона.
