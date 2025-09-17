Бывший голкипер киевского футбольного клуба «Динамо» за 8 тысяч долларов пытался нелегально попасть в Молдову: Его задержали украинские пограничники и отправили в учебный центр ВСУ

По данным ведомства, 33-летний футболист пытался покинуть страну на автомобиле вместе с тремя мужчинами и ребенком одного из них. План был разработан по инструкциям из Telegram-каналов: за «услугу» каждый участник должен был заплатить по $8 тыс. в криптовалюте. Один из мужчин успел внести аванс. Наличие ребенка должно было снизить подозрения со стороны пограничников.