Кому из россиян в октябре повысят выплаты — в списке юбиляры, уволенные и другие

Гражданским пенсионерам отдельной октябрьской индексации ждать не стоит — страховые пенсии были проиндексированы в январе на 9,5%, социальные — в апреле на 14,75%. Однако исключения есть. Право на удвоение фиксированной выплаты получат те, кто достиг 80-летнего возраста или получил I группу инвалидности. Как пояснила депутат Светлана Бессараб, фиксированная выплата теперь составляет 8907 рублей 70 копеек, соответственно, после удвоения она достигнет 17 815 рублей. Назначение происходит в беззаявительном порядке, но важно помнить: удвоение применяется только по одному основанию — если пенсионер уже получает добавку как инвалид I группы, при достижении 80 лет её не увеличат повторно.