Кому из россиян в октябре повысят выплаты — в списке юбиляры, уволенные и другие

С 1 октября в России повысят пенсии. Но не всем. Некоторые получат прибавку автоматически, а другим для увеличения выплат нужно действовать самостоятельно.
Первыми в списке получателей октябрьской прибавки значатся военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств. Их пенсии вырастут на 7,6% вслед за увеличением окладов по воинским званиям и должностям. Изменения произойдут автоматически, без заявлений.
Гражданским пенсионерам отдельной октябрьской индексации ждать не стоит — страховые пенсии были проиндексированы в январе на 9,5%, социальные — в апреле на 14,75%. Однако исключения есть. Право на удвоение фиксированной выплаты получат те, кто достиг 80-летнего возраста или получил I группу инвалидности. Как пояснила депутат Светлана Бессараб, фиксированная выплата теперь составляет 8907 рублей 70 копеек, соответственно, после удвоения она достигнет 17 815 рублей. Назначение происходит в беззаявительном порядке, но важно помнить: удвоение применяется только по одному основанию — если пенсионер уже получает добавку как инвалид I группы, при достижении 80 лет её не увеличат повторно.
Еще одна категория тех, кто увидит прибавку в октябре — недавно уволившиеся работающие пенсионеры. Им проведут перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций с 2016 по 2024 год. Это произойдет автоматически с первого числа месяца, следующего за увольнением. Проверить актуальные данные можно через выписку из лицевого счета на портале госуслуг.
Отдельный способ увеличить пенсию — оформление доплаты за иждивенцев. На надбавку могут рассчитывать пенсионеры, ухаживающие за нетрудоспособными детьми, внуками, братьями или сестрами до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении). Размер доплаты зависит от количества иждивенцев: за одного — треть фиксированной выплаты, за двух — две трети, за трех и более — 100% фиксированной выплаты. Если опека над родственником возникла после назначения пенсии, необходимо подать заявление в СФР.