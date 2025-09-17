Ричмонд
Первый пассажир зарегистрировался в аэропорту Краснодара на рейс в Москву

Пассажиры авиарейса из Краснодара в Москву рассказали о впечатлениях перед полетом.

Источник: Комсомольская правда

Первый пассажир зарегистрировался в аэропорту Краснодара на рейс в Москву. Самолет отправится из краевого центра в столицу в 11:40.

Александр рассказал, что часто добирается в Москву по работе.

«У меня командировка. Летаю довольно часто, это очень хорошо, что краснодарский аэропорт открылся, уже ближе. Если раньше приходилось вылетать через Сочи или Минводы, то занимало больше времени», — рассказал первый пассажир.

Напомним, аэропорт Краснодара открыли 11 сентября после почти трехлетнего перерыва. Первый рейс из Москвы отправился утром 17 сентября. Самолет приземлится уже в 10:25.